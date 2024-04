Til NRK sier Elden at det er grunnlag for å reise erstatningssøksmål, men at de må se på hva det skal bestå i.

– Her har Yakunin hatt store utgifter med å bli frifunnet, både til forsvar og til undersøkelser internasjonalt for å finne disse rettsreglene, og ikke minst tiden han satt i varetekt, sier Elden.

Elden mener det er omtrent umulig å si noe om størrelsen på et slikt krav.

– Det kommer an på hvilket tap han har hatt, særlig i forbindelse med varetektsfengslingen. Han er en person som vanligvis har stor inntekt, og det kan få betydning for et eventuelt erstatningssøksmål når han uberettiget har sittet fengslet, sier han.

Yakunin ble i februar frikjent i Nord-Troms og Senja tingrett for ulovlig droneflygning på Svalbard, og onsdag avviste Hålogaland lagmannsrett å behandle statsadvokatens anke i saken.

Saken måtte opp til ny behandling i tingretten i februar etter at Yakunin i 2022 også ble frikjent i både tingrett og lagmannsrett før Høyesterett i fjor opphevet frifinnelsene.