– Det kan bli opp mot tjue grader på Østlandet senere til uken, sannsynligvis på fredag eller lørdag, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen i StormGeo til TV 2.

Men allerede mandag kan det bli T-skjortevær, skal vi tro meteorologen.

– Enkelte steder blir det opp mot sytten grader mandag. Det tror jeg skal holde til å få vekk det meste av snøen, sier Teigen.

Han sier det vil bli flere dager med over ti varmegrader i Sør-Norge den neste uka.

Mistanke om kalibreringsfeil

Hos Meteorologisk institutt på Blindern i Oslo er man imidlertid ikke like optimistiske. Her mistenker man at temperaturvarslene på værtjenesten Yr om mellom 13 og 20 grader den kommende uka skyldes en kalibreringsfeil for makstemperaturene, skriver Aftenposten.

– Vi må nok ta de temperaturene med en stor klype salt, sier vakthavende meteorolog Pernille Borander til avisen.

En stund var det varslet så mye som 18 grader på mandag og 16 grader utover i uka, men så høye temperaturer blir det neppe, ifølge meteorologen.

– Det blir nok tosifret, rundt 10–11 grader. Maks 13–14, fastslår hun og legger til at det likevel kan bli 20 grader i solveggen, men ikke i skyggen.

Lavtrykk mot helgen

Et lavtrykk er imidlertid på vei, noe som gjør at det periodevis blir nedbør i hele landet. Dermed skal det godt gjøres om man får to fine dager etter hverandre. I tillegg er det mulig med snø i fjellet, sier Teigen hos StormGeo.

Og mot slutten av uka er det også en risiko for at det blir kaldere igjen, forteller meteorologen.

Lengst nord i landet blir det fortsatt kaldt, med temperaturer rundt null grader. I tillegg er det meldt kuling langs kysten fra nord til sør.