– Vi har avtalt et høyt sentralt tillegg, et ekstra tillegg for de med lav inntekt og en særlig økning til våre folk som jobber offshore. Dette blir et lønnsoppgjør som merkes i lommeboka til våre medlemmer, sier forbundsleder Jørn Eggum.

En lønnsøkning på 5,2 prosent tilsier økt kjøpekraft på 1,1 prosent, hvis anslaget til Teknisk beregningsutvalg for prisveksten slår til.