14. mars kunngjorde regjeringen at de vil nå Natos mål om å bruke to prosent av bruttonasjonalbudsjettet (BNP) på Forsvaret allerede i år.

Planen er å øke bevilgningene til Forsvaret i revidert nasjonalbudsjett, men regjeringen har ikke ønsket å si hvor mye det vil koste.

– Det skal vi komme tilbake til når vi legger fram revidert i mai, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) da NTB spurte ham om dette tirsdag denne uken.

Nye anslag

Nyheten om at toprosentmålet skal nås, kom tre dager etter at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la fram nye anslag for norsk økonomi i mars.

Det nye anslaget viser at BNP er blitt nedjustert, og at prislappen for å nå målet er blitt lavere.

Med de oppdaterte tallene, har andelen Norge bruker på Forsvaret allerede økt fra 1,84 prosent, som var anslaget i statsbudsjettet for i år, til 1,89 prosent, opplyser Forsvarsdepartementet til NTB.

Koster minst 5,3 milliarder

Et regnestykke NTB har laget, viser at Forsvaret med siste anslag for BNP, trenger cirka 5,3 milliarder kroner ekstra i revidert nasjonalbudsjett for å nå Nato-målet.

I statsbudsjettet for 2024 ble det nemlig lagt til grunn et bruttonasjonalprodukt på 5333 milliarder kroner og en forsvarsramme på 90,8 milliarder kroner.

Med korrigeringer i tråd med Nato-kravene, blant annet for merverdiavgift, ble totalsummen regjeringen har satt av til Forsvaret i år på 98,13 milliarder kroner, opplyser Forsvarsdepartementet.

Lavere BNP

Med regjeringens nye anslag fra mars, ligger BNP an til å ende på 5169,6 milliarder kroner. Dermed trengs det 103,4 milliarder kroner til Forsvaret for å nå toprosentmålet, altså 5,26 milliarder kroner mer enn det som allerede er satt av i statsbudsjettet.

Da statsbudsjettet ble behandlet i Stortinget i desember, ville det ha kostet regjeringen 8,5 milliarder kroner ekstra å nå målet, med de anslagene som da forelå.

Fredag legger regjeringen fram den nye langtidsplanen for Forsvaret, der de har varslet et massiv opprusting av det norske forsvaret de neste årene.