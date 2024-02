Det er klubben selv som melder om toppserieprofilens beslutning torsdag. I begrunnelsen heter det at Kvamme «håper å fokusere mer på seg selv, sin rolle i laget og sin egen utvikling».

– Jeg er sinnssykt stolt over å ha fått ledet laget gjennom det fantastiske året vi har hatt sammen i 2023, sier Kvamme.

– Jeg ønsker å takke for tilliten for å ha fått bære kapteinsbindet i Brann. Det har vært både spennende, utfordrende og lærerikt. Det har vært en ære og et stort ansvar. Et ansvar jeg har båret tungt. Nå ønsker jeg å overlate kapteinsrollen til en av mine fantastiske medspillere. Selv om jeg fremover ikke vil bære kapteinsbindet lover jeg å gi like mye av meg selv for laget, klubben, supporterne og byen i mitt hjerte, utdyper hun.

Hovedtrener Martin Ho uttrykker forståelse og respekter for valget Kvamme har tatt.

– Vi har snakket mye de siste ukene. Cecilie har levd etter verdiene og troen til dette laget og klubben i løpet av sin tid som kaptein, på ekte Cecilie-vis. Hun er en fantastisk spiller, og en utrolig person med et stort hjerte, sier han.

Hvem som blir ny kaptein er ikke bestemt, heter det fra klubben.

Brann har hatt stor suksess den siste tiden, ikke minst i mesterligaen. Der er laget klar for utslagsrundene.