– Politiet og ambulanse er på Helsfyr etter en trafikkulykke. En person som prøvde å nå bussen, falt og fikk et bein under bussen. Beinet ble kjørt over. Vedkommende er bevisst, men har pådratt seg alvorlige skader i beinet, skriver operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter i Oslo politidistrikt på X/Twitter.

Ulykken skjedde på en bussholdeplass ved E6 i retning Oslo sentrum litt etter klokka 18.30 søndag kveld.

– Vi har kontakt med bussjåføren. Bussen var i ferd med å kjøre fra stedet da ulykken skjedde, og sjåføren fikk antakelig ikke med seg hendelsen, opplyser Nysæter.

Politiet gjennomfører avhør av vitner som så hendelsesforløpet.