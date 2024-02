– Det er viktig for jenter å ha kvinnelige rollemodeller som viser at dette er et yrke også for dem, sier Myrseth i en pressemelding.

Hun sier at hvis holdninger i næringen skal endres, er det nødvendig at både kvinner og menn lærer at man kan jobbe i denne næringen uansett kjønn.

Flere kvinner har fortalt til medier om trakassering og mobbing i fiskeryrket.

Pengene deles ut etter at regjeringen i høst etterlyste prosjekter som søkte støtte til likestillingsarbeidet i fiskerinæringen. Det kom inn 19 søknader, og av disse har 12 ulike prosjekter fått til sammen 1,94 millioner kroner.

Prosjektene retter seg mot både kvinner og menn, men fiskeriministeren presiserer at hovedmålet er å få opp andelen kvinner i næringen.

Flere av prosjektene bygger nettverk for kvinner i bransjen.

– De vil øke rekrutteringen og vise omverdenen at det også finnes flinke kvinnelige fiskere, sier Myrseth.