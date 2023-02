Kometen C/2022 E3 (ZTF) passerer forbi oss 42 millioner kilometer unna i disse dager. De siste som kunne se det samme var neandertalerne for rundt 50.000 år siden, mye tyder på at vi blir de siste menneskene som får se den også, fordi den er nå i en bane som fører den ut av vårt solsystem for godt. Foto: Ørn E. Borgen / NTB