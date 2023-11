Axdorff tok over ansvaret for selskapet innen frukt og grønt for drøyt to år siden. I en pressemelding fra Bama sier hun blant annet at organisasjonen er i gang med endringsprosesser, og at veien går videre til nye utfordringer.

– Nå går vi over i en ny fase, med operasjonalisering av planene som er lagt. For en tid tilbake formidlet Petra til meg at hun ville gi stafettpinnen videre, og jeg aksepterer hennes ønske, sier styreleder Kristian Nergaard i Bama-gruppen.

Det var Nationen som omtalte saken først.

Petra Axdorff blir i Bama ut året. Konserndirektør Bent Andersen går inn som konstituert konsernsjef. Styret har satt i gang prosessen med å finne en ny konsernsjef.

Svenske Axdorff overtok lederskapet fra Rune Flaen, som hadde styrt konsernet i 27 år.