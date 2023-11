Politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sørøst politidistrikt sier til NTB at det er relativt vanlig med en rettspsykiatrisk undersøkelse i så alvorlige saker.

– Dette er for at man skal være trygg på tilregnelighet eller andre temaer rundt psykisk helse, sier han.

Den 18 år gamle kvinnen som er siktet for å ha drept sin 22 år gamle mannlige samboer, er ennå ikke avhørt av politiet. Kostveit forteller at avhøret skal begynne torsdag, og det er ventet at man blir ferdig i løpet av fredagen.

Politiet avhører fortsatt vitner i saken. På fredag skal en person som var vitne til deler av hendelsen, avhøres.

Det er ikke kjent hva politiet mener er drapsvåpen i saken, men det er tidligere bekreftet at skytevåpen ikke har blitt brukt.