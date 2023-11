Ferjeforbindelsen i Ullensvang kommune frakter både pendlere og turister. Tall fra Skyss viser at det så langt i år har reist over 50.000 passasjerer og 20.000 kjøretøy med ferja.

– Alternativet for meg er en 9 mils omvei på en rasutsatt vestlandsvei, sier Øyvind Svartveit til NRK. Han bor på Jåstad på vestsiden av Sørfjorden og jobber på den andre siden for Indre Hordaland Kraftnett.

Hardanger Folkeblad skrev tidligere denne måneden at Vestland fylkeskommune foreslår å legge ned ferjeruta Kinsarvik-Utne fra nyttår for å spare 19 millioner kroner. Til sammen skal fylket spare 100 millioner kroner i kollektivsektoren. Både Bybanen og busstilbudet i Bergen får svi, og en turistbåt og en godsbåt forsvinner.

For ferjepassasjerene skjer kuttet like etter at ferjene er blitt gratis. Svartveit sier han heller vil betale enn at strekningen legges ned.

Ordfører i Ullensvang kommune, Roald Aga Haug (Ap), er oppgitt over kuttforslaget.

– Det er helt horribelt å legge ned en ferjestrekning her i Ullensvang. Vi trenger ferja som binder kommunen sammen, sier han.