Et samlet Storting har bedt regjeringen sikre finansiering for senteret også etter at den opprinnelige finansieringen fra Forskningsrådet avsluttes 31. januar 2026, skriver Uniforum. I juni fremmet Høyre et forslag om dette i Stortinget.

– Det er svært gledelig å se at Stortinget enstemmig mener at UiO har lyktes i mandatet sitt om å bygge opp et forskningsmiljø på høyreekstremisme, og at de ønsker en permanent videreføring, sier senterleder Tore Bjørgo, nestleder Anders Ravik Jupskås og avdelingsleder Dagfinn Hagen i en kommentar til Uniforum.

Senteret, som forsker på høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold, ble opprettet 1. februar i 2016. C-Rex formidler kunnskap om dette til blant annet politikere, politi, journalister og skoler. Målet er å hindre fremvekst av voldelig ekstremisme.