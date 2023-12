– De bør kunne skjermes fra å være sammen med mannlige innsatte, sier sivilombud Hanne Harlem til NRK.

Tidligere denne uken ble det klart at 20 kvinnelige innsatte på Bredveit fengsel skal flyttes til Ullersmo fengsel. Grunnen er at det er bekymring for brannsikkerheten på Bredtveit.

Ullersmo er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå for mannlige innsatte, og er også landets største fengsel med 286 plasser.

Harlem understreker at hun ikke vet hvordan flyttingen skal løses rent praktisk, men mener at det må stilles strenge krav.

– Men jeg mener det er grunn til å være urolig, sier hun.

I Norge er det et sentralt prinsipp at menn og kvinner ikke skal sone sammen. Hovedårsaken er å beskytte kvinner mot vold, trakassering, seksuell utpressing og overgrep.

Regiondirektør Stig Storvik i Kriminalomsorgen sier at kvinnefengselet skal driftes som en egen enhet på Ullersmo.

– Jeg skal ikke forskuttere hvordan løsningene blir, men et viktig prinsipp er at de skal være atskilt, sier han.