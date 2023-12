Nordmannen er regjerende verdenscupvinner, men står fortsatt uten seier etter sesongens tre første konkurranser.

Amerikanske Mac Forehand vant med 187 poeng. Italienske Miro Tabanelli tok 2.-plassen, ett poeng foran Ruud.

Ruud gikk stort i sitt første forsøk, men fikk altfor mye luft under skiene. Det resulterte i fall og bare 13 poeng på den regjerende verdenscupvinneren.

23-åringen slo hardt tilbake i sitt andre forsøk da han landet en switch 1980 og fikk betalt 94.25 poeng.

– Han setter bakkerekord. Dette er Birk Ruud på sitt beste, utbrøt Jonas Greve på Viaplay.

I sitt siste forsøk vartet han opp med en dobbel bio 1800, men med 89.75 poeng holdt det likevel «bare» til en 3.-plass- Ruud endte totalt på 184 poeng.

Poengsystemet fungerer slik at utøvernes to beste poengsummer blir slått sammen. Utøverne er dermed avhengige av å lande to bra hopp.

Sandra Eie falt også i sitt første forsøk i kvinnenes finale og fikk 12.50, men fulgte opp med 86.5 i sitt andre forsøk.

28-åringen satt også sin 1260 i sitt tredje forsøk, men klarte ikke å utfordre en topplassering da hun bare fikk 77,5 poeng og endte totalt på 164 poeng.

Eie endte til slutt på en respektabel 4.-plass.