Stavanger Aftenblad erfarte i forrige uke at det ikke er aktuelt for Eriksen å stå høyt på listen i Rogaland Ap. Hovedbegrunnelsen for dette er at han bor i Oslo og har to små barn. Eriksen har bodd i hovedstaden siden 2017. Nå bekrefter han overfor Klassekampen at han ikke er kandidat.

Eriksen sier til Klassekampen at de sikre plassene bør være reservert for de som bor i fylket og han utelukker ikke å stille som kandidat for Oslo, der han bor. Dermed er det helt åpent hvem som skal representere Arbeiderpartiet fra det viktige oljefylket.

I dag har Rogaland Ap tre representanter på Stortinget. Med målingene som partiet har nå, ligger de an til å bare få to i etter stortingsvalget neste år.

Samtidig tetter ting seg til i Oslo. Der fikk Arbeiderpartiet fire plasser etter valget i 2021. Ifølge Poll of polls ligger Ap an til å bare få inn tre representanter fra hovedstaden i 2025.

Eriksen utelukker, akkurat som partikollega Hadia Tajik, ikke å stå på Oslo-listen om han skulle bli spurt om det.

– Jeg får ta stilling til det da, sier han.

Støre har en sikker førsteplass for Ap i Oslo. Kandidatene bak ham, Kamzy Gunaratnam, Espen Barth Eide og Trine Lise Sundnes, kan dermed ryke ut til fordel for to rogalendinger.