Den unge fiskeren fra Stavern hadde vært i Oslo på rockefestival da han natt til 25. juni 2022 så Zaniar Matapour komme løpende med flere andre bak seg. Han hadde hørt skuddene kort tid før, men hadde ikke satt det i sammenheng med oppstyret og mannen som kom løpende.

Da Matapour var lagt i bakken, hadde han fremdeles en usikret pistol i hendene. Aasberg gikk da rett inn i situasjonen for å sikre at ikke flere skulle bli skutt.

– Jeg rakk å tenke, men ikke føle så mye, men tenkte at min oppgave var å sikre at ikke andre ble skutt, sa Aasberg under rettssaken i Oslo tingrett tirsdag.

– Jeg er jo fisker, jeg er sterk i klypa liksom, men han holdt veldig hardt i pistolen, fortalte han videre.

Til slutt fikk han den ut av hendene på Matapour og fikk den vekk. En dørvakt fra et utested like ved tok våpenet, sikret det og tømte det for kuler.

I desember i fjor var den unge mannen én av tolv som ble hedret med medaljen for edel dåd for sin innsats for å stanse Matapour.

I retten omtalte han seg som heldig som hadde stått litt unna og ikke hadde fått med seg all frykten og dramatikken som hadde utspilt seg da Matapour hadde skutt rett inn i folkemengden ved London Pub og Per på Hjørnet.

– Jeg har vært heldig på en måte. Først da politiet samlet oss alle inne på hotellet etterpå, og jeg så den store kontrasten. Den sorgen som jeg så der, jeg har utrolig mye sympati med dem, fortalte Aasberg.