– Trusselnivået endres ikke i Norge. Men vi følger selvfølgelig med på det som skjer rundt oss, sier seniorrådgiver Erik Veum i PST til Aftenposten.

Over 130 mennesker ble drept da en konserthall i Moskva ble angrepet fredag kveld. Den islamske stat (IS) har tatt på seg ansvaret for angrepet.

– Russland har en helt annen posisjon i fiendebildet til ekstreme islamister enn det Norge har. Derfor holder vi foreløpig trusselnivået uendret, sier Veum.