Tidligere utenriksminister Huitfeldt ble utnevnt til ambassadør i Washington i statsråd fredag.

– Først spurte vi Høyres utenrikspolitiske talskvinne Ine Eriksen Søreide om hun var interessert i å ta den jobben. Hun tenkte på saken og takket nei. Da var Anniken den neste som var tilgjengelig, sier Støre til NRK.

Han sier at mange andre land gjør det samme som Norge nå: Velger en med politisk erfaring til å representere seg i USA.

– Det er det faktisk mange land vi sammenligner oss med, som gjør. En som kjenner politikken, kan komme i kontakt med politikere på en god måte. Så det er en fleksibilitet vi har, som jeg er veldig glad for at vi nå kan bruke her, sier han til statskanalen.