– Hva slags verdier er det som styrer det som skjer, og de som støtter dette? spør biskopen i et innlegg på Facebook.

Tveit skriver at mange er opptatt av å kritisere den norske regjeringen for sammen med andre land å anerkjenne Palestina som stat – for å kunne bygge nye varige fredsinitiativ.

– Slik at det som nå ikke skal skje i framtiden. Statsløse palestinere trenger noe helt nytt. Israelere også, skriver Tveit.

– Er det ikke på tide å bruke ordene til å vende kritikken andre veier, som for eksempel til den regjeringen som trosser alle advarsler og internasjonale forbud mot å bombe og invadere Rafah? fortsetter han.