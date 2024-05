– Etter at vi oppdaget misdannelser på flere fisk, ble det i samråd med Veterinærinstituttet tatt ut prøver av et større antall fisk. Instituttet har nå bekreftet at de mistenker parasitten Myxobolus cerebrales, sier fungerende direktør i region nord i Statkraft, Maren Joné, i en pressemelding.

Dette vil i så fall være første gang parasitten, som kan føre til dreiesyke, blir påvist i Norge på flere tiår, ifølge Veterinærinstituttet. Det er da snakk om fiskesykdommen dreiesyke, ikke infeksjonssykdommen med samme navn som kan ramme mennesker og andre dyr.

– Vi har tett og god dialog med både Miljødirektoratet, Mattilsynet og Veterinærinstituttet, og Statkraft vil følge alle råd og krav for å håndtere dette på en god måte. Samtidig vil vi nå gjøre nødvendige undersøkelser ved de andre settefiskanleggene våre i Norge, sier Joné.

Det vites ennå ikke om parasitten kan få konsekvenser for samfiskeholdet ved genbanken i Bjerka, som tar vare på stamfisk fra vann og vassdrag i Nord-Norge som er regulert til kraftproduksjon. Det vil allikevel kunne påvirke Statkrafts forpliktelser og konsesjonspålegg om utsetting av fisk, i tillegg til leverandørtjenester til andre anlegg, opplyser Joné.