Administrasjonen varslet allerede i forrige måned at verdens korallrev er inne i en fjerde bølge med massebleking som følge av værfenomenet El Nino og klimaendringer som har gitt rekordhøye havtemperaturer.

Nå varsler NOAA at 60,5 prosent av korallrevene er blitt berørt og at tallet stiger.

– Jeg er svært urolig for tilstanden til verdens korallrev. Vi ser nå havtemperaturer som er ekstreme, sier NOAAs leder for korallovervåkingen, Derek Manzello.

Korallrevene gjennomgår en form for stressreaksjon når temperaturene blir for høye. De skiller ut de fargerike algene som lever i korallstrukturen. Uten disse algene blir de levende korallene hvitbleket og sårbare for sykdom og utsulting.

Forskere har dokumentert massebleking i minst 62 land og territorier. Sri Lanka og India er blant de siste som har meldt om endringer.

Under den forrige masseblekingen, fra 2014 til 2017, var tallet på endringer 56,1 prosent. Under tidligere perioder med bleking, i henholdsvis 1998 og 2010, var tallene nede i 20 prosent og 35 prosent.

Manzello sier at perioden 2014–2017 er fortsatt vurdert som den verste i nyere tid på grunn av sitt omfang og sin varighet. Men han frykter av 2023–2024 kan bli verre.

Korallrevene i Atlanterhavet er spesielt hardt rammet av økende havtemperatur. Hele 99,7 prosent av korallene i atlanterhavsbassenget er blitt bleket på grunn av temperaturstress i 2023, sier NOAA.