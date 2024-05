– Det er godt over tre ganger så mye som det pleier å være på en vanlig hverdag, sier innsatsleder Svend Bjelland i Oslo politidistrikt til TV 2.

Politiet har målt hvor mange mobiltelefoner som er registrert i hovedstaden. Det er det første gang de gjør. Men til tross for den enorme folkemengden, har alt gått fint for seg, ifølge Bjelland.

– Det har gått veldig bra. Det er mye folk i sentrum, men folk oppfører seg bra, sier han.

Varmen har imidlertid skapt problemer for noen. Innsatsleder Thomas Johannessen i helsevesenet opplyser at et titall personer har besvimt.

– Det har vært noen få hendelser i sentrum. Det er jo ikke så rart når det så varmt som i dag, sier han til TV 2.