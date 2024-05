Det er registrert flere prisrekorder for gull hittil i år, og mandagens toppnotering settes til dels i sammenheng med helikopterulykken der Irans president døde søndag. I urolig tider søker mange investorer til gull som en trygg havn.

Kobber satte også ny prisrekord på mandag, mens prisen på sølv nådde sitt høyeste nivå på elleve år.

Mens Dow Jones-indeksen i New York falt etter å ha avsluttet fredagen over 40.000 poeng for første gang, steg den teknologitunge Nasdaq-børsen til nye høyder og ny rekord på 19.794,87 poeng.