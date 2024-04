Høyesterett mener telefonavlyttingen var både hjemlet og forholdsmessig, skriver Rett24.

Mannen i 60-årene mener at han ble utsatt for ulovlig telefonavlytting mens han sonet på en avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå i Ullersmo fengsel. Han mente dette brøt med både Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og Grunnlovens punkter om retten til privatliv, og førte dette som begrunnelse for krav på fradrag i straffen.

Eidsivating lagmannsrett dømte imot mannen i fjor sommer, samtidig som de ga ham medhold i at andre soningsforhold var ulovlige. Han anket saken videre til Høyesterett, som altså behandlet og forkastet anken.

Dermed kommer Høyesterett også til motsatt konklusjon av det Sivilombudet gjorde i en uttalelse i 2021.