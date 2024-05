– Han er skyldig etter tiltalen, også etter den grove bestemmelsen, sa advokat Marius Dietrichson i Oslo tingrett onsdag.

Troskapseden til IS, innspillingen av den og videresendingen til det som skulle være en IS-leder, er uttrykk for at tiltalte Zaniar Matapour (44) hadde terrorhensikt, bekrefter Dietrichson overfor NTB.

– Det vi kan si med sikkerhet, er at oversendelsen av troskapseden fra Matapour den 24. juni, under en time før angrepet … vi vet lite om omstendighetene rundt dette, men det erkjenner vi så fra advokatene her: Dette er bevis for terrorhensikt, sa forsvareren da han holdt sin prosedyre for Oslo tingrett onsdag.

Når han likevel legger opp til en påstand om at Matapour må frikjennes, er det fordi han mener terrorangrepet skjedde etter ulovlig provokasjon fra norske myndigheter. Etterretningstjenestens hemmelige agent kan til og med ha utløst selve angrepet ved å be om troskapsed – som praktisk talt alltid bare avlegges og publiseres rett før eller under et IS-angrep.

Motiv og mulighet

– Det er Etterretningstjenesten som legger opp til at de siktede skal ta kontakt, og når de gjør det, får de gjerningen, målet og motivet. Agenten gir dem hele meningen med hva de skulle gjøre, sa Dietrichson.

– Man kan si at dette hadde ikke skjedd uten IS. Men i vår sak er det ikke noe IS. Det er bare norske myndigheter, sa han.

Provokasjon er ikke alltid ulovlig for politiet og Etterretningstjenesten. Det er eksempelvis lov for en agent å infiltrere kriminelle miljøer, selv begå kriminalitet og bifalle andres kriminelle handlinger for å oppnå troverdighet. Men provokasjonen blir ulovlig når den utløser en handling som ellers ikke ville blitt begått.

Og det er det som har skjedd i terrorsaken, ifølge Dietrichson. E-tjenestens agent har tilskyndet til angrepet og muliggjort det ved å gi anerkjennelse før skytingen fant sted, mener han.

– Agenten kan ha utløst angrepet med sin tankeløse virksomhet, som er helt blottet for kontroll, ved å be om troskapsed. Når man ber om troskap fra et terroristmiljø som skal begå terror i Norge, så er det det som kan ha utløst angrepet, sa Dietrichson.

Sent involvert?

Han var dessuten opptatt av at Matapours involvering tilsynelatende kom svært sent i planleggingsprosessen. Troskapseden ble avlagt bare under en time før masseskytingen i Oslo sentrum natt til 25. juni 2022.

– Det er ikke mulig å trekke noen sikre slutninger om planmessigheten fra Matapours side og hva han ville. Er det sånn at han ble involvert helt på tampen av planleggingen, kanskje samme dag eller dagen før, spurte Dietrichson da han prosederte.

Han viste til at det i saken har vært flere andre angivelig involverte – som Bhatti og kvinnen som var i kontakt med E-tjenestens hemmelige agent. Man kan forstå Matapours handlinger i ukene og dagene før masseskytingen slik at han levde livet sitt slik han pleier, og at han først rett før angrepet blir involvert i andres terrorplaner, mener forsvareren.

Da Matapour kort tid etter å ha sverget troskap til IS satte seg i en drosje og dro mot sentrum, var han lite målrettet og virket tilsynelatende usikker på hvor han skulle, ifølge forsvareren. Det hele var «litt hals over hode» før Matapour endte opp utenfor tinghuset, framholdt han.

Paranoid og mistenksom

Dietrichson poengterte at det er få eller ingen utenom Matapour selv som kan kaste lys over hvilken hensikt han hadde da han skjøt og drepte to personer og skadet ytterligere ni på og utenfor Per på Hjørnet og London Pub.

I sterk kontrast til aktoratet mener forsvareren at de øvrige bevisene i saken ikke nødvendigvis skal forstås slik at de underbygger terrorhensikt – snarere tvert imot gir de i overveiende grad uttrykk for Matapours personlighet: Han er utstrakt paranoid og mistenksom – og dessuten veldig glad i friluftsliv og turgåing, anførte forsvareren.

Det kan forklare hvorfor han kjøpte turklær, et stort antall telefoner og bagen han brukte til å frakte våpnene til sentrum.

– Den tiltalte har ikke forklart seg, verken til oss, retten eller politiet. Hvilke overlegninger han har gjort, er ikke gjenstand for observasjon. Hva han har tenkt, er ikke gjenstand for observasjon, sa Dietrichson.