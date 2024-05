I tillegg til fengsel må de to aktivistene betale 10.000 kroner i erstatningen, melder Nettavisen. Beløpet var prislappen for å fjerne malingen på Monolitten, en 17 meter høy steinsøyle i Vigelandsparken i Oslo.

– Det virker som de var fast bestemt på å straffe oss hardt for å sende et budskap til aktivister, og det er i så fall høyst problematisk for retten til fri demonstrasjon, sier Skahjem til avisen.

I november i 2022 gikk de to klimaaktivistene til aksjon og kastet rundt seg med oransje maling over Monolitten og seks andre skulpturer i parken. Noe av malingen på Monolitten har ikke latt seg fjerne i etterkant.

– Etter rettens syn utgjør angrep mot kulturskatter en bekymringsfull utvikling i en tid hvor tiltroen til demokratiet svekkes, noe som tilsier at allmennpreventive hensyn gjør seg særlig gjeldende, skriver tingretten i dommen.

Skahjem sier at de skal anke dommen.