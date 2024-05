Leder for kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Peter Frølich (H), har foreslått fem endringer i Grunnloven som skal sikre de norske domstolenes uavhengighet. Alle partiene i komiteen har stilt seg bak forslaget.

– Dette er nødvendig for å beskytte oss mot populister og politikere som forsøker å kuppe domstolene og bruke dem som instrument for maktmisbruk, sier Frølich til VG.

Endringene skal stemmes over i Stortinget tirsdag neste uke, og ifølge VG er det stor sannsynlighet for at de blir vedtatt.

Blant annet innebærer endringene at domstolshierarkiet med tre instanser grunnlovsfestes, at Høyesterett får et makstak på 22 dommere, og detaljerte regler for utnevnelsesprosessen for dommere.