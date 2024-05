I forkant av at Stokkeland lørdag skal tale under Miljøpartiet De Grønnes landsmøte, forteller 25-åringen til NRK at han vil gå ut med erfaringen han gjorde som elev på videregående i Eswatini, tidligere Swaziland, for noen år siden. Under en tur til nabolandet Sør-Afrika med noen studievenner forsøkte 19-åringen et narkotisk stoff han ikke visste hva var.

– Jeg tok en overdose av et stoff som jeg trodde var amfetamin, men som viste seg å være et sørafrikansk gatedop som er blitt beskrevet som «poor man’s cocaine». Det er skummelt å tenke på at vi tok noe vi ikke egentlig visste hva var, sier Stokkeland.

Han forteller at han først ikke merket stort, og derfor tok mer og mer av stoffet. Til slutt fikk han sterke brystsmerter og høy puls, og det hele endte med et kraftig panikkanfall. I etterkant har tenkt mest på at ingen turte å tilkalle hjelp fordi de var redde for å bli tatt for noe ulovlig.

– Jeg var en sånn eksperimenterende ungdom. Og det holdt på å gå skikkelig galt fordi jeg var redd for å bli tatt. Jeg ønsker at vi skal slutte å straffe bruk av rusmidler og heller hjelpe de som trenger det, sier ungdomspolitikeren til NRK.

Leder i MDG, Arild Hermstad, sier at han synes Stokkeland er modig som står fram med denne historien.

– Jeg er veldig glad for at det gikk bra og at det går bra med ham i dag, sier Hermstad til NTB og fortsetter:

– Tobias sin historie viser hvor farlig dette kan være, og vi må ta vare på alle som havner i problemer med rus. Ikke straffe dem. Det er på høy tid å komme i gang med rusreform. Dette handler om folks liv og helse, sier partilederen.