Vi må legge om vanene våre om vi skal lykkes med å nå målet i tråd med Parisavtalen, går det fram av analysen som Hot or Cool Institute har gjort for Framtiden i våre hender.

De største tiltakene går ut på å spise mindre kjøtt, fly mindre utenlands, skifte til elbil og kjøpe færre nye varer samtidig som produksjonssystemene avkarboniseres.

Middels viktig blir det å redusere personbilbruk og flytte trafikk over til kollektiv, sykkel og gange. I tillegg kommer tiltak for å bo i mindre boliger samt å forbedre jordbruket.

– Jeg ble også sjokkert over å se hvor omfattende omstillingen vil bli for et høyforbrukssamfunn som vårt. Men i likhet med FNs klimapanel ser vi at det gjenværende handlingsrommet for å nå klimamålene spises opp av de rikestes forbruk. Så nå haster det å omsette denne kunnskapen i politisk handling, sier leder Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender til NTB.

Fem klesplagg i året

Eksempler viser at vi har mye å hente på å legge om hverdagen vår, ifølge organisasjonen. De legger fram følgende liste:

* Ved å spise i tråd med de nye, nordiske kostrådene, vil det kutte 3,5 millioner tonn klimagasser. Det er 37 ganger mer enn man vil oppnå gjennom å satsing på metanhemmere i dyrefôr, ifølge organisasjonen. Kostholdsrådene anbefaler blant annet å ikke spise mer enn 350 gram rødt kjøtt i uka.

* Kjøper vi bare fem nye klesplagg i året og halverer forbruket av elektronikk, ville vi spare 1,5 millioner tonn CO2 per år. Det tilsvarer tre og en halv gang hva man kan oppnå ved karbonfangst og lagring på Klemetsrud

* Flyr vi utenlands tur-retur bare hvert tredje år, vil vi kutte over tre og en halv ganger så mye utslipp som ved innblanding av 20 prosent alternativt drivstoff i luftfarten og elektrifisering av kortbanenettet.

* Og reduserer vi 23 prosent boareal i snitt per person, kan kutte utslippene med 1,3 millioner tonn årlig mot 2035. Dette er halvannen gang mer enn det beregnede kuttpotensialet ved å elektrifisere gassanlegget på Melkøya.

– Klimafotavtrykket må kraftig ned

Hot or Cool Institute er en tenketank som ser på klimaomstilling i et forbrukerperspektiv. De finner at det gjennomsnittlige klimafotavtrykket fra nordmenns levemåte er anslått til 7,8 tonn CO2-ekvivalenter per person per år. Offentlig sektor og investeringer kommer i tillegg.

For å nå 1,5-graders målet innen 2035, må klimafotavtrykket reduseres med 82 prosent. Skal vi klare 2-gradersmålet, må det reduseres med 66 prosent, viser rapporten.

De største klimafotavtrykkene våre kommer fra transport og maten vår. Deretter følger varer vi kjøper og bolig/bygg, mens fritid og tjenester står for en liten del av klimafotavtrykket, heter det videre.

– En marsjordre til politikerne

Bakken Riise påpeker at det er store forskjeller mellom hvor mye ulike grupper i samfunnet slipper ut.

– For den lille gruppa som flyr utenlands mange ganger i året, vil en forbruksvridende klimapolitikk merkes bedre enn for den millionen med nordmenn som sier at de sjelden eller aldri reiser utenlands med fly, sier hun.

Selv om analysen handler om klimaavtrykket av nordmenns levemåter, er den først og fremst en marsjordre til politikerne, understreker Bakken Riise.

– At vi i dag forflytter oss, spiser, bor og konsumerer langt over planetens tåleevne, er et resultat av politiske beslutninger. Det skjer fordi de grønne valgene ikke er de mest tilgjengelige, mener hun.

Tror mange er klare for å redusere forbruket

Rapporten ser også på forebyggende tiltak for å begrense at utslippene øker. Det kan dreie seg om bildeling, leie hytte, gjenbruk av materialer og krav til energistandard i nybygg.

På spørsmål om hun tror nordmenn er klare for en omlegging som rapporten legger opp til, viser Bakken Riise til at ni av ti i en undersøkelse hos Opinion svarte at de kan redusere forbruket sitt uten å gå ned i livskvalitet.

– Dette er ikke våre anbefalinger til hva folk flest skal gjøre, men en oppfordring og et kunnskapsgrunnlag til politiske beslutningstakere, sier hun.

– I dag er det for eksempel billigere å fly enn å ta tog, da er det ikke rart at mange flyr. Rapporten viser at våre flyvaner ikke er forenelig med klimamålene i Parisavtalen, da må politikerne organisere samfunnet slik at vi kan ta tog til en billig penge, eller andre grep som gjør at vi kan leve og reise på en måte som planeten tåler.