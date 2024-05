De to ble møtt med stående applaus og jubel blant partifellene på det ekstraordinære landsmøtet.

Dermed blir det tre kvinner i toppen i partiet. I tillegg til Martinussen og Marhaug fortsetter Charlotte Therkelsen som første nestleder. Hun var ikke på valg.

Troverdighet blant menn?

Har Rødt troverdighet som politisk parti blant mannlige velgere nå som det har tre kvinner i ledelsen, lød det retorisk fra stortingsrepresentant Mimir Kristjansson da han gikk på talerstolen.

– Svare på det er et rungende ja! erklærte han.

– Det er ikke ansiktene det kommer an på, men det politiske innholdet, sa han.

Rødt har i sine vedtekter en bestemmelse om at enten leder eller nestleder skal være kvinne. Men det er ingen bestemmelse motsatt vei – som ivaretar at menn skal være representert i partiledelsen.

– Når fram til gubbene

Den nyvalgte ledelsen er fullt ut i stand til å nå ut til den mannlige arbeiderklassen, understreket Kristjansson.

– Den kraftpolitikken Sofie har ført – hvor er den populær? Jo, blant annet hos gamle gubber. Hadde jeg vært mer sjalu, ville jeg hatt et problem over de mange gubbene som kommer bort for å mansplaine energipolitikk til Sofie, sa Kristjansson med henvisning til den nyvalgte nestlederen, som han er samboer med.

I tillegg til leder og de to nestlederne, har Rødt for tiden også flere kvinner på toppen:

* Stine Westrum er fungerende partisekretær.

* Amrit Kaur leder Rød Ungdom.

* Trine Skaug Martinsen er økonomiansvarlig.

Mente «fabelaktige damer» er litt for like

Kvinnedominansen i ledelsen ble likevel bemerket under debatten.

– Jeg er for likestilling, men jeg synes også menn bør inngå i likestilling, sa Jonn Bjerga fra Rødt Stjørdal. Han anmodet valgkomiteen om å ha dette i tankene neste gang.

– Jeg tror ikke Mimir Kristjansson ville sagt det han sa om det sto tre menn på lista, la han til.

Trioen i ledelsen er noe homogene, mente også Inger Cecilie Hågbo fra Rødt Indre Østfold. Hun understreket at hun synes det er tre fabelaktige damer som skal fronte partiet. Men:

– De er samme aldersgruppe, sannsynligvis ikke skeive, de er stortingsrepresentanter, vararepresentanter. Kanskje til og med litt elite, sa hun, og stilte spørsmål ved om grasrota har kommet nok til orde i prosessen.

Andre landsmøtedeltakere etterlyste folk med sterkere forankring i fagbevegelsen til å inngå i toppen av partiet.

Varm mottakelse

Rødt innkalte til landsmøte med bare to saker på dagsordenen: Valg på ny partiledelse, samt tale fra partilederen. Martinussen har vært konstituert siden Bjørnar Moxnes gikk av etter solbrilletyveriet i fjor sommer.

Det var ingen motkandidater mot 38-åringen, som også hadde en enstemmig valgkomité i ryggen. Rosen satt løst blant partifellene, og mange brukte taletid til å si at hun har gjort en strålende jobb.

– Hun er tydelig utad og trygg innad, sa Truls Dydland, som ledet valgkomiteen.

Ettersom Martinussen rykket opp fra nestlederplass, måtte hun erstattes. Marhaug ble utfordret fra Rødt Indre Østfold, som foreslo Ravn Villtokt. Marhaug ble valgt med stort flertall.