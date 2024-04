Mot slutten av forrige handelsuke bidro blant annet høye oljepriser til å trekke opp hovedindeksen til ny toppnotering på 1376,17 poeng fredag.

Irans angrep mot Israel denne helgen kan ha bidratt til at den positive trenden i det norske aksjemarkedet nå er snudd, i hvert fall på kort sikt.

– Det som skjer i Midtøsten, er spesielt sårbart for oljeeksporten, fordi det meste av global oljeeksport går gjennom Hormuzstredet. Iran har tidligere angrepet skip der, sier porteføljeforvalter Anders Johansen i Danske Bank til E24.

Ved stengetid mandag ble et fat nordsjøolje omsatt for 88,84 dollar. Det er et prisfall på over to dollar siden stengetid fredag.

Dermed falt også oljeprodusentene på Oslo Børs. Equinor er dagens mest omsatte aksje med et fall på 3,12 prosent. Også aksjene til Aker BP og Vår Energi endte ned med henholdsvis 3,57 og 2,21 prosent.

Etter en økning i prisen på aluminium er aksjen til Norsk Hydro opp 1,06 prosent.

Ellers var det en variert dag på de største børsene i Europa. Ved 16.30-tiden er FTSE 100 i London ned 0,16 prosent, mens DAX 30 i Frankfurt og CAC 40 i Paris var opp henholdsvis 0,83 og 0,79 prosent.