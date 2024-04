Under etterforskningen har det kommet fram opplysninger som nå gjør at politiet mener det foreligger skjellig grunn til å mistenke en av de tidligere siktede i saken for drap og at vilkårene for å varetektsfengsle ham er oppfylt.

– Vi har derfor kodet om saken, pågrepet den da 21 år gamle mannen og siktet ham for drap, skriver politiet i en pressemelding.

Den avdøde ble funnet i en leilighet i Bergen sentrum 20. november i fjor.