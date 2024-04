Det bekrefter politiinspektør Thea Baastad i politioperativ seksjon i Politidirektoratet til NTB.

Hun ønsker ikke å kommentere hvor mange politifolk som sendes til Frankrike under lekene.

– Franske myndigheter har bedt om bistand fra norske hundeekvipasjer, og dette er innvilget. Vi kan dessverre ikke gå i detalj om antall, skriver Baastad i en epost.

Det blir første gang norsk politi deltar i en slik operasjon utenfor Norden.

– Nei, vi har ikke bistått under et OL før. Norges avtale med EU om tilslutning til Prümbeslutningen trådte i kraft i 2020.

Prümbeslutningen er en rådsbeslutning fra EU og åpner opp for at politi i et land kan hjelpe politiet i et annet land, opplyser Baastad:

– Hvor formålet er å opprettholde orden og sikkerhet og forebygge kriminalitet, skriver politiinspektøren.

Dagbladet omtalte saken først.

– Vi har en plan B

I Frankrike er det bekymring for sikkerheten før lekene i juli og august.

Franske myndigheter skjerpet sikkerheten nylig da Paris Saint-Germain var vertskap for Barcelona i Champions League etter en terrortrussel.

President Emmanuel Macron har uttalt seg om den storstilte åpningsseremonien, som for første gang i OL-historien skal holdes utenfor et stadion.

Macron har opplyst at det finnes alternativer om sikkerheten trues.

– Vi har en plan B og en plan C, fortalte han nylig.

Over 300.000 tilskuere er ventet til åpningsseremonien som i utgangspunktet skal foregå på en seks kilometer lang rute på elven Seinen.

Eurovision

Innenfor Norden har norsk politi bistått i felles operasjoner flere ganger.

– Eksempelvis bisto vi islandsk politi i forbindelse med en europarådskonferanse på Island i fjor, og dansk politi bisto oss i forbindelse med et Nato utenriksministermøte i fjor. Norsk politi vil også bistå svensk politi under avviklingen av Eurovision Song Contest i mai, opplyser Baastad.

Sommer-OL starter 26. juli og varer til 11. august.