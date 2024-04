Avtalen gjelder såkalt «varig tilrettelagt arbeid» (VTA), et tilbud til uføretrygdede som har behov for tilpassede arbeidsoppgaver.

– Dette er et resultat vi er veldig godt fornøyd med, sier forhandlingsleder Hege Espe i Fellesforbundet.

Motparten ASVL (Arbeidsgiverforeningen for vekst- og attføringsbedriftene) organiserer rundt 200 stort sett offentlig eide bedrifter over hele landet.

Partene ble enige om et generelt kronetillegg til alle på to kroner per time. Minstelønnen økes også med to kroner og femti øre og lander dermed på 30,50 øre per time.

I tillegg ble det enighet om å innføre et smusstillegg på 6 kroner per time.

VTA-overenskomsten omfatter arbeidstakere i vekst-bedrifter over hele landet. Arbeidstakere omfattet av overenskomsten mottar 100 prosent uføretrygd, i tillegg til lønnen de får fra arbeidsgiver.