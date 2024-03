– Det vil ta tid. Vårt hovedfokus nå er få regionstoget fra Oslo ut fra tunnelen like i nærheten av der hendelsen fant sted og over i annen transport, sier pressevakt i Bane Nor, Anne Kirkhusmo ved 22.30-tiden.

Det var en stund aktuelt å evakuere de om lag 200 passasjerene til fots, men regionstoget blir heller trukket ut på andre siden av tunnelen.

Det var ikke noe sammenstøt mellom regionstoget og godstoget som sporet av.

Kirkhusmo kan foreløpig ikke si noe om hvordan hendelsen vil påvirke togtrafikken lørdag.

– Dette vil ta tid. Jeg vil oppfordre de som skal reise med tog lørdag, til å ta en ekstra sjekk med togselskapet før de reiser, sier pressevakten.