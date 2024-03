Det er 40 lastebiler og 36 feltvogner som har blitt donert, skriver Forsvaret i en pressemelding.

Donasjonen er også en indirekte støtte til Ukraina, da Nord-Makedonia har donert en betydelig mengde militært utstyr til Ukraina og den norske donasjonen vil bidra til at landet får reanskaffet materiell som er donert.

– Nord-Makedonia er en av våre nære Nato-allierte. Det er viktig at Norge nå bidrar til å bygge opp landets militære kapasitet ved å donere et stort antall lastebiler og feltvogner. Dyktige ansatte ved verkstedene våre har lagt ned en stor innsats for at kjøretøyene som doneres er i god stand, sier brigader Anders Jernberg, sjef i Forsvarets logistikkorganisasjon.