Det skjer som følge av en klage som hevder at to støttetiltak bryter med EØS-reglene, skriver tilsynet i en pressemelding.

Esa finner i sin foreløpige vurdering at det er tvil om tiltakene er i tråd med statsstøtteregelverket.

Beslutningen om å innlede en formell undersøkelsesprosedyre betyr ikke at Esa har konkludert med at det foreligger ulovlig støtte. Avgjørelsen innebærer kun at Esa vil undersøke saken videre.