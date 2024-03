– Strømprisene er nå på vei ned igjen, i både Norge og Europa. I Sør-Norge er spotprisene omtrent halvert sammenlignet med februar i fjor, skriver Fornybar Norge i forbindelse med sin strømprisindeks for februar.

Strømregningene for februar sendes ut til kundene i disse dager, og indeksen viser at husholdninger i Sør-Norge med et gjennomsnittlig strømforbruk vil få en regning på cirka 2300 kroner etter strømstøtte.

I Midt-Norge vil regningen bli på rundt 2100 kroner, og i Nord-Norge på omtrent 1900 kroner.

– Husholdninger med et gjennomsnittlig forbruk av strøm vil få strømregninger som er opptil 24 prosent lavere enn den de fikk for januar. Nedgangen skyldes mildværet vi hadde i februar, som gjorde at vi brukte mindre strøm på oppvarming, sier Bård Standal, nestleder i Fornybar Norge.

Januar var svært kald i deler av Sør-Norge. I Oslo ble det målt under minus 30 for første gang.

Høyere enn i fjor

Men i fjor var februar måned enda mildere, noe som gjorde at strømregningene den gang var enda lavere enn i år i hele landet – selv om spotprisen da var høyere i Sør-Norge.

– Været var enda mildere og strømforbruket derfor betydelig lavere i fjor. Siden 2024 er et skuddår, var fjorårets februar dessuten én dag kortere, og det bidro også til at strømforbruket var lavere da, sier Standal.

Fornybar Norges strømprisindeks beregner den faktiske strømregningen, inkludert strømstøtte, nettleie og avgifter. Den tar også høyde for forskjellig snittforbruk i de ulike delene av landet.

Mindre forskjeller

Prisforskjellene innad i Norge ble redusert i februar. Sist det var så små forskjeller mellom strømprisene mellom Sør- og Nord-Norge som forrige måned var i februar 2021, opplyser Fornybar Norge.

I de tre sørnorske prisområdene var årets februarpris den laveste gjennomsnittsprisen for en vintermåned siden februar 2021.

– Strømprisen i Sør-Norge forrige måned var likevel over 30 prosent høyere enn i februar 2021, da den lå på rundt 50 øre/kWh.

Strømprisene var som følger i februar i de ulike strømsonene:

* Østlandet (NO1): Gjennomsnittlig spotpris på 67 øre/kWh (Nedgang fra 92 øre/kWh i januar i år, og fra 115 øre/kWh i februar 2023). Strømregning for snitthusholdning: 2307 kroner etter strømstøtte.

* Sørlandet og Sørvestlandet (NO2): Gjennomsnittlig spotpris på 67 øre/kWh. Nedgang fra 86 øre/kWh i januar i år, og fra 126 øre/kWh i februar 2023. Strømregning for snitthusholdning: 2329 kroner etter strømstøtte.

* Nordre del av Vestlandet og Midt-Norge (NO3): Gjennomsnittlig spotpris på 50 øre/kWh. Nedgang fra 64 øre/kWh i januar i år, men oppgang fra februar 2023 (49 øre/kWh). Strømregning for snitthusholdning: 2100 kroner etter strømstøtte.

* Nord-Norge (NO4): Gjennomsnittlig spotpris på 41 øre/kWh. Nedgang fra 45 øre/kWh i januar i år, men likevel høyere en snittprisen i februar i fjor (32 øre/kWh). Strømregning for snitthusholdning: 1922 kroner etter strømstøtte.

* Midtre del av Vestlandet (NO5): Gjennomsnittlig spotpris på 68 øre/kWh. Nedgang fra 90 øre/kWh i januar i år, og fra 111 øre/kWh i februar 2023. Strømregning for snitthusholdning: 2300 kroner etter strømstøtte.