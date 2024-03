Deler av naturreservatet på Gressholmen og Rambergøya ble brukt som skytebane i over hundre år. Skytebaneaktiviteten der varte til 1990.

Det er skytebanen som får skylden for at deler av Gressholmen nå sperres av. En rapport fra Rambøll på vegne av Oslo kommune konkluderer med at det kan være helsefarlig å oppholde seg på deler av øya, skriver Aftenposten.

Funnene viser for høye mengder av blant annet bly på land der hvor skytebanen lå. Noen av de populære badeområdene sperres av, og det frarådes å spise bær, sopp eller skalldyr som vokser ved øya.

Oslos kommuneoverlege sier likevel at det er trygt å oppholde seg på øya.

− Så lenge du følger de midlertidige anbefalingene, kan Gressholmen og Rambergøya trygt brukes som rekreasjonsområder, sier kommuneoverlege Miert Skjoldborg Lindboe.