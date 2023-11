– Siktede var i avhør søndag hvor han erkjente de faktiske forhold. Det er gjennomført en primærpsykiatrisk vurdering, og det jobbes nå videre med å få en fullstendig vurdering av om siktede er strafferettslig tilregnelig, sier politiadvokat Tom Erik Wassenaar Berntsen i en pressemelding fra Innlandet politidistrikt.

Mannens forsvarer Helge Hartz bekreftet søndag til NTB at mannen hadde erkjent drapet i et langt avhør, men sa at han ikke hadde erkjent straffskyld.

Politiet skriver i pressemeldingen at mannen begjæres varetektsfengslet mandag, og at fengslingsmøtet holdes som kontorforretning, altså at siktede ikke er til stede under rettsmøtet.

Politiet sa søndag at mannen selv ringte til politiet lørdag kveld da han var utenfor politihuset på Hamar, og fortalte at noen var blitt drept. Den avdøde er identifisert som en kvinne i 30-årene.

– Politiet kan på nåværende tidspunkt ikke kommentere relasjonen mellom de to eller hva mulig dødsårsak er. Avdøde obduseres mandag, skriver politiet.