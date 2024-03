Undersøkelsen til Nettavisen viser at 41,3 prosent tror på et Erna-comeback, mens 23,5 prosent ikke har noen tro på det. 35,2 prosent svarer at de er usikre.

Høyre-lederen fikk denne uken sterk kritikk i Stortinget for brudd på habilitetsreglene etter ektemannens omfattende aksjehandel mens hun var statsminister. I november i fjor sa Solberg at hun var fullt motivert til å være Høyres statsminister­kandidat i 2025.

Det er imidlertid flere menn (48,5 prosent) enn kvinner (33,8 prosent) som tror at hun blir statsminister. Ikke overraskende får Solberg mest støtte fra Høyre-velgere. 78,1 prosent av dem tror på et comeback.

47,4 prosent av Frp-velgerne tror at Solberg blir statsminister i 2025. Frp-leder Sylvi Listhaug har varslet at Frp vil støtte Solberg som statsminister dersom Høyre blir størst. Fra før av har både KrF og Venstre sagt at de vil ha Solberg som sin statsministerkandidat.

54,2 prosent av Venstre-velgerne og 42,9 prosent av KrF-velgerne tror at Solberg blir statsminister. 21,1 prosent av Ap-velgerne og hver tredje Sp-velger tror hun blir statsminister i 2025, ifølge målingen.