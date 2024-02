Legevakta og psykososialt kriseteam er tilgjengelig. Kriseteamet kan kontaktes på telefon 116 117, opplyser kommunen.

Ordfører Tom Georg Indrevik takker nødetatene for god og rask innsats.

– Dette er en dramatisk situasjon. Vi er takknemlige for at alle passasjerene er gjort rede for. I samarbeid med nødetatene følger vi opp med det vi kan hjelpe til med, sier ordføreren.