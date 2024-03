Etter rundt en times handel lå indeksen på 40.216,83 poeng.

Børsen i Tokyo har hatt oppgang den siste tiden, og analytikere anslår at Nikkei-indeksen skal heve seg ytterligere.

22. februar slo indeksen sin forrige rekord, da sluttnoteringen ble 39.098,68 poeng. Den gamle toppnoteringen var fra 29. desember 1989. Det var den siste handelsdagen på 80-tallet – og et endelig punktum for jappetiden. De skulle ta 34 år før indeksen nådde opp på samme nivå.

Nikkel-indeksen var i 2011 helt nede under 8200 poeng. Det skjedde etter at et massivt jordskjelv utløste en tsunami som kostet rundt 20.000 mennesker livet og forårsaket nedsmelting på atomkraftverket i Fukushima.

De siste månedene har børsen i Tokyo hatt markant oppgang, godt hjulpet av utenlandske investorer, som utgjør majoriteten av handelsvolumet.