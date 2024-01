I en pressemelding opplyser Vest politidistrikt at mannen ble pågrepet ved åstedet.

– Mannen er siktet for drap. Han vil få oppnevnt forsvarer og forsøkt avhørt i løpet av natten/morgenen, skriver politiet.

Politiet opplyser at de har kontroll på et våpen. Våpenet vil bli undersøkt for å avklare om det er knyttet til skadene på avdøde.

Avdøde er ikke identifisert, og pårørende er derfor ikke varslet, opplyser politiet.