– Byrådet går nå i dialog med brannsjefen, politimesteren og legevakten for å se på mulige tiltak for å unngå at slike hendelser skjer igjen ved neste nyttårsfeiring, sier byutviklingsbyråd Christina Kahrs (H) i en pressemelding, ifølge Bergens Tidende.

Det er ikke klart hvilke tiltak som vurderes.

– Vi skal avklare forebyggende tiltak og planlegge at ikke slike hendelser skjer natt til første i 2025, sier Christina Kahrs til Bergens Tidende.

Utspillet kommer etter at brannvesenet og politiet i Bergen måtte rykke ut til en rekke tilfeller i forbindelse med uforsiktig bruk av fyrverkeri nyttårsaften.

– Helgen har vært preget av betydelige meldinger om uvettig bruk av fyrverkeri, spesielt på Torgallmenningen. Tre personer ble sendt til legevakten etter å ha blitt truffet, blant annet en politibetjent, sier politioverbetjent John Endre Skeie ved Bergen sentrum politistasjon til Bergensavisen.