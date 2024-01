Flere eksportører av laks bekrefter overfor bransjenettstedet Intrafish at prisen på laks har falt kraftig denne uken.

Fredag forrige uke meldte Intrafish om oppgang i lakseprisene. For kjernestørrelsene mellom tre og seks kilo var prisene 105 til 135 kroner kiloen.

– Nå er fisk mellom tre og seks kilo omsatt for 78–90 kroner kiloen i Oslo, sier en eksportør til nettstedet.

Prisfallet betyr at de som kjøpte fisk for levering denne uken går på en stor smell når de må videreselge fersk fisk til langt lavere priser enn de selv betaler.

– Eksportørene taper millioner av kroner denne uken, sier eksportøren

En innkjøper i et annet eksportselskap bekrefter at det er et dramatisk prisfall og kaller prisnivået for latterlig høyt, mens en tredje eksportør mener at dette er det verste prisfallet han noensinne har opplevd.