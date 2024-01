– Tusen takk til de 55 frivillige som var ute og let i kulda i dag i tillegg til Røde Kors og politiet, sier de pårørende via bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs.

De takker også Stavern menighetshus, som har fungert som samlingspunkt i søket.

– Vi søker fortsatt frivillige som kan bidra til leteaksjonen i morgen. Det er spesielt interessant med flere hunder, sier familien.

Personer som vil bidra kan møte opp ved Stavern menighetshus klokka 9 mandag morgen.

Kvinnen i 40-årene er siktet og etterlyst etter at en mann i 50-årene ble funnet død på en adresse i Stavern tirsdag. Politiet har siden sagt at grunnlaget for å mistenke kvinnen er svekket, uten å frafalle siktelsen. De antar at hun er omkommet.