Fem personer ble fraktet til sykehus etter ulykken, som skjedde på fylkesvei 170 like etter klokka 2 nyttårsnatta. Blant dem var et barn som var alvorlig skadd.

– Fornærmede ble påført skader som krevde behandling på sykehus, men tilstanden er, etter hva vi har fått opplyst fra helsevesenet, stabil, sier politiadvokat Sara Westgaard Torgersen i Øst politidistrikt til Romerikes Blad.

Politiet sier det er for tidlig å si noe om hva som var årsak til ulykken. To biler med sju personer var involvert. En av førerne, en mann i 20-årene, er siktet for uaktsom kjøring og for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand.