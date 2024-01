Litt etter klokken 19.30 opplyste politiet at to menn var skadd i en voldshendelse i et privat hjem på Vesterøya sør for Sandefjord sentrum.

– En lokal mann har slått seg inn gjennom et vindu, og det ble en konfrontasjon mellom ham og de som bor på adressen. Både mistenkte og fornærmede er skadd, opplyste Sørøst politidistrikt på X/Twitter.

Ifølge politiet er motivet for hendelsen ukjent.

– Men det var ikke et tilfeldig hus som ble oppsøkt. Han har slått seg inn gjennom et vindu med et redskap, og det ble en konfrontasjon med huseier, skrev politiet.

Kriseteam

Den siktede mannen, som er i 20-årene, er kjørt til sykehuset med ukjent skadeomfang. Den fornærmede, en mann i 60-årene, ser ut til å være lettere skadd, ifølge politiet.

Den siktede ble pågrepet i bilen sin uten dramatikk et stykke unna der voldshendelsen skjedde.

Onsdag kveld opplyste politiet at et kriseteam var på stedet for å ivareta familien.

– Det har kommet fram at det var en voldsom konfrontasjon da siktede slo seg gjennom vinduet, skrev politiet på X/Twitter klokken 21.15.

Konfrontasjon

20 minutter etter at politiet meldte om den første voldshendelsen, opplyste de at det hadde vært enda en alvorlig voldshendelse i byen. Denne fant sted ved Tempokrysset i Sandefjord sentrum. Én person er kjørt til sykehus, mens tre personer er pågrepet.

– Det var en konfrontasjon mellom flere. Detaljer om hva som har skjedd, har vi ikke per nå, opplyser politiet.

Ifølge politiet er alle de tre pågrepne lokale. Det er snakk om to personer i slutten av tenårene og en i 20-årene. Den fornærmede er en kvinne i 20-årene som ikke er fra Sandefjord. Skadeomfanget er ukjent, men politiet opplyser at hun blir behandlet på sykehuset.

Politiet fikk melding om denne voldshendelsen klokken 18.45. De har ikke antydet at det er noen sammenheng mellom de to hendelsene. NTB har ikke lyktes i å komme i kontakt med politiet.