I en pressemelding opplyser Statsbygg at de nå har fått oppdraget fra Justis- og beredskapsdepartementet for byggingen av den felles norsk-svenske politistasjonen.

Stasjonen på Magnormoen blir på rundt 1350 kvadratmeter og skal strekke seg over begge sidene av grensen.

Byggestart for prosjektet, som skal koste 95,5 millioner kroner, er planlagt etter påske 2024.

Fellestjenesten til politiet har tidligere konkludert med at et felles bygg for norsk og svensk politi er den beste løsningen for å forebygge grensekryssende kriminalitet.

I juni 2022 åpnet en midlertidig politistasjon på Magnormoen som blir operativ fram til den nye stasjonen er ferdig.